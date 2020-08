Frykter nedbygging av flytilbudet i nord

nyheter

– Dette er alvorlig for Nord-Norge, her er vi helt avhengig av kortbanenettet for å i det hele tatt komme oss frem. Flyplassene på kortbanenettet knytter landet sammen, de gjør det mulig å bo og drive næringsvirksomhet i hele landet, sier stortingsrepresentanten i en pressemelding.

Færre flyplasser

Årsaken til bekymringen er blant annet at et regjeringsoppnevnt utvalg har foreslått å legge ned flere av kortbaneflyplassene i distrikts-Norge, de mener færre og større flyplasser kan gi økt konkurranse og et bedre flytilbud.

Borch reagerer kraftig på at regjeringen har opprettet et utvalg som nå skal legge frem forslag og nedleggelse av en rekke flyplasser i distriktet.

Sp vil bevare dagens kortbaneflyplasser, redusere avgiftene så de kommersielle flygningene kan opprettholdes og bruke mer penger på statlige rutetilbud så det blir flere avganger og billigere flybilletter i Nord-Norge.

Kutt i momsen

Borch vil styrke kortbanenettet.

– Det gjelder redusert moms, reduserte avgifter og flere statlige ruter. Det brukes enormt mye penger på å bygge kollektivtransport i og rundt de største byene, i distrikts-Norge er kortbanenettet kollektivtransporten, folk er avhengig av kortbanenettet for å komme seg på jobb og sykehus, sier Borch.