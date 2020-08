– Vi ønsker å vise at vi også kan gjøre en forskjell

nyheter

– Vi vil vise at det går an å gjøre en forskjell, noe som gir gode ringvirkninger for andre enn oss selv, sier Mina.

Både Guro og Mina er begge vokst opp med friluftsliv og hundekjøring. I år tar de pause fra utdanning, timeplaner, faste gjøremål og alt er satt i system. De vil bruke den store friluftsinteressen til å hjelpe andre.

– Vi hadde lyst til å ha et år hvor vi bestemmer over tiden selv. Vi har begge familie som heier oss videre, og det er sykt mange flere som burde hatt muligheter, sier Mina.

Hun mener det er lurt å bruke mulighetene man har, før man får alle de «voksne» forpliktelsene.

– Å gå tre uker på fjellet har man vanligvis ikke tid til i en travel hverdag, mener Mina.

Care

Venninnene har startet et innsamlingsprosjekt i samarbeid med Care Norge; «Guro og Mina – går i hennes sko». I følge Cares nettsider er det en god investering å jobbe med kvinner. Fordi kvinner skaper forandring, ikke bare for seg selv men også for verden rundt seg. De viser til at det er kvinner som rammes hardest av fattigdom. Færre får gå på skole, de tjener mindre og eier sjeldnere land.

– Kvinner blir oftere utsatt for vold i hjemmet på arbeidsplassen og i samfunnet. Kvinner rammes også hardt når det er dårlig tilgang på helsetjenester, særlig i forbindelse med fødsel, skriver Care.

Care mener ringvirkningene av å investere i kvinner vil gjøre en stor forskjell, både for kvinnene selv og for verden, bare de får kunnskap, styrke og mulighet til å klare seg selv.

Ut på tur

Allerede førstkommende fredag legger jentene ut på tur. Underveis vil de samle inn penger.

– Vi skal gå fra Skibotn til Alta. Det er 200 kilometer i luftlinje, forteller Mina.

Hun forklarer at alle kan følge med på turen gjennom facebookgruppen «Guro og Mina – går i hennes fotspor». De jobber også med en tracking, slik at det er mulig å følge turjentene enda tettere. Med i turfølget er alaskahuskyene Ekko og Stryn.

– Der har vi også en facebookinnsamling hvor folk kan gi bidrag til aksjonen, sier Mina.

Hun forklarer at de som ønsker det kan bidra på flere måter.

– Man kan for eksempel gi 2 kroner per kilometer, 5 kroner per fisk eller 10 kroner per fjellbad, foreslår hun, og håper selvsagt at bedriftene i Alta vil sponse turen.

Jentene tar også mot utfordringer underveis.

– Å gå på tur er mye mer enn å bare gå, alt det andre rundt er like viktig og vi skal være på tur i 20 dager, sier Mina.

Hun medgir at hun er litt redd for at hun kommer til å få gnagsår.

Drømmer om Alaska

Turen fra Skibotn til Alta er det første eventyret jentene har planlagt å gjennomføre dette året.

– Vi håper vi kan få et år der vi kan ta mulighetene når de dukker opp, sier Mina.

Hun legger ikke skjul på at drømmen er å reise til Alaska, selv om det verste hun vet er å være kald.

– Jeg hater å være kald, sier Mina.

Foreløpig vet ikke venninnene om det lar seg gjøre. Alt avhenger av hvordan koronaen utvikler seg.

– Lar det seg ikke gjøre, kan vi ta en lang tur på vidda. Vi har flott natur med mange muligheter, sier hun.