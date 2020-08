Stiller opp med egne boliger til karantene

nyheter

For å hindre smittespredning har allerede UiT Campus Alta og Studentsamskipnaden tatt flere tiltak som høyt fokus på smittevask, økt informasjonsmengde mot beboere og studenter og gjennomført obligatorisk smittevernskurs for studenter via internett.

Tidligere har internasjonale studenter som kommer til Norge gjennomført hjemmekarantene ved studentboligen de har blitt tildelt. Dette er noe som har bekymret de øvrige studentene i bofellesskapet, til tross for at det er både lovlig og i henhold med FHIs smittevernsregler. Nå har Studentsamskipnaden fått ordnet en løsning som minimerer potensiell smittefare for studentene som delte fellesarealer med de internasjonale studentene.

– Vi følger anbefalingene fra helsemyndighetene og er veldig glade for at vi nå i tillegg kan tilby egne karanteneboliger, forteller Stina Marie Kuivalainen, Campussjef i Finnmark.

Følger utviklingen tett

Studentsamskipnaden omdisponerer nå vanlige studenthybler. Alle som må gjennomføre karantene er i samme blokk, på den måten kan også Studentsamskipnaden levere bedre service. Per i dag er karanteneboligene forbeholdt studenter som kommer fra røde land, men Kuivalainen kan forsikre om at de følger med på situasjonen.

– Vi følger utviklingen tett, og gjør fortløpende vurderinger. De som nå bor i våre karanteneboliger er friske, og sitter i karantene basert på et førevar prinsipp fra offentlige helsemyndigheter, forteller Kuivalainen og tilføyer;

– Ved en eventuell smittesituasjon vil vi gjøre vurderinger i samråd med Alta kommune da det er de som ønsker å ha regien dersom smitte skulle oppstå, avslutter hun.