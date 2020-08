nyheter

Via egne nettsider går Sametingsrådet ut og ber om innspill til deres arbeid med ny opplæringslov. Særlig ønsker de å høre fra elever som har eller ønsker å ha samisk, deres foreldre og andre som har erfaring med hvordan samiskopplæringen er i dag. Målet er at undervisning i og på samisk skal bli bedre, i forbindelse med at Kunnskapsdepartementet behandler neste versjon av opplæringsloven.