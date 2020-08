Stiller for topplass, men ikke sikker på støtte fra Alta Høyre

nyheter

Overfor Altaposten er beskjeden fra Marianne ikke til å misforstå: Hun er klar for fire år på Storinget om Høye og velgerne vil. Det er imidlertid duket for kamp blant den nye generasjonen Høyre-politikere. Mange tror det kan gi fire år på Stortinget for den som får tillit som toppkandidat. Med et Ap i fritt fall i fylket, og ikke minst svært dårlige utsikter for Ap til å kapre flust med stemmer i den folkerike Alta-regionen, ser mange av konkurrentene nye muligheter til å ta en av fem plasser for Finnmark på Stortinget. Høyre, som ved siste valg kun fikk utjevningsmandatet, er ett av disse partiene