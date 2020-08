Anmeldte 19 åring etter festbråk med 20 deltakere

nyheter

Rundt klokken 03.00 natt til søndag måtte politiet i aksjon for å avslutte en høylydt fest med høy partyfaktor. Festet telte rundt 20 ungdommer, og beskjeden fra politiet var klar: Naboene som hadde klaget skulle få fred resten av søndagsnatt og morgen. Festen skulle avsluttes.

Rundt klokken 05.00 melder politiet igjen om nye klager på samme adresse. Den ansvarlige for festen, en mann på 19 år, blir anmeldt for ikke å ha etterkommet pålegg om at det skulle være stille på stedet.

Rundt klokken 06.00 måtte politiet igjen være festbrems. Denne gang etter feststøy fra en leilighet i Bossekop som forstyrrer naboer. Politiet gav pålegg om at det skulle holdes stille.

Tidlig natt til søndag ble en beruset mann i midten av 30-årene bortvist fra sentrum på grunn av aggressiv adferd. Det blir opprettet sak på han for ordensforstyrrelse.