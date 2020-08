– Kommer med primus og kaffekjele om lenkegjengen skal stoppe Nussir

nyheter

Stortingsrepresentanten for Frp, Bengt Rune Strifeldt, har registret at både Natur og Ungdom, og andre grupper med motstandere av Nussir-prosjektet, har antydet en ny Alta-aksjon med teltleir og lenker for å protestere mot gruveprosjektet. I så fall vil de få selskap av den profilerte Frp-politikeren.