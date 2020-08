– Gøran og andre hjertepasienter skal slippe omveien til Hammerfest

nyheter

Altaposten fortalte tidligere i vår historien om Gøran Øvergård som ble akutt hjertesyk, og hvor legene vurderte situasjonen så alvorlig at legen dro med sykebilen til pasienten, rekvirerte ambulansefly, men hvor Gøran ble nektet å dra rett til UNN. I stedet ble en omvei til Hammerfest, så Kirkenes før han til slutt ble behandlet ved UNN. Nå håper hovedutvalgsleder Kristin Jensen (Ap) at tiden med omveien for hjertepasienter snar kan være over.