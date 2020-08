– Får bare det vi med nødskrik kan trygle og mase oss til

nyheter

Venstres lederduo i Alta, leder av Alta Venstre Tommy Hæggernæs og gruppeleder i kommunestyrt Trine Noodt, sier at beskjeden fra Finnmarkssykehuset om at Klinikk Alta i framtiden skal driftes kun med 14 av 20 plasser, er en ny bekreftelse på at pasienter fra Alta ikke skal behandles lokalt, men sendes til Hammerfest.