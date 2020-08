Elisabeth mener de norske legene motsier seg selv, nå vil hun hjelpe andre i samme situasjon

nyheter

Etter at hun for rundt en måned siden fikk avslag på søknaden om å få dekket behandling i utlandet, har Elisabeth Rasmussen lagt skinner foran et tog i fart. I Norge erklærte legene brystkreften for uhelbredelig og eneste utvei ble å reise til USA, hvor hun nå har gått på cellegift og blitt operert.