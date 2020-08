Legerapport om «Roald Amundsen»: – Var redde for å dø ombord

nyheter

Skandalen med koronasmitte på hurtigruteskipet «Roald Amundsen» øker i styrke. En rapport fra lege Katrine Wennevold i Tromsø kommune avslører klare brudd på regler for smittevern, skriver iTromsø.

Et legeteam som befarte skipet forrige uke oppsummerer regelbruddene slik:

– Flere av mannskapet som testet positivt på covid-19 31. juli ble ikke isolert. Ansatte som hadde testet positivt fikk jobbe med tilbereding og servering av mat i flere dager, før de ble isolert 3. august.

– Ansatte som ble isolert med positiv test på korona meldte fra til skipslege og helsepersonell om smerter og feber. De får beskjed om at «dette ikke har noe med covid-19 å gjøre», og får ingen medisinsk behandling.

– Ansatte med koronasmitte melder fra til norske leger at de ikke har tillit til medisinsk personell om bord i båten. De norske ansatte varsler om fare for psykiske problemer for de filippinske ansatte.

ifølge rapporten sier flere syke til legene at «de er redde for at de aldri kommer seg bort derifra og er redde for å dø om bord».

Til iTromsø sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen at mye tyder på at informasjonen ikke var god nok ombord. Smittehåndteringen var ikke god nok, heller ikke etter at kommunen kom på banen:

– Det ble avtalt med kapteinen at alle de smittede skulle i isolasjon. At det ikke skjedde var ikke i tråd med det som ble avtalt. Det var flere smittede om bord enn det vi hadde fått beskjed om, og vi fikk heller ikke til å samarbeide med skipets helsetjeneste, sier Kristoffersen iTromsø.

Kapteinen om bord forteller legene i Tromsø kommune den 5. august at det er «lite informasjon fra rederiet» og «ingen klare meldinger om håndteringen videre og hvem han skal forholde seg til».