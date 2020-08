Kjølig lek for «tvillingene»

nyheter

Kari Wallem Bøe har sendt inn dette bidraget av «tvilling»-kusinene Mari Wallem Bøe og Runa Krempig, der de har det skikkelig gøy under bading i Lofoten.

Om du stusser over at det mangler turister i bilderamma, forklarer fotograf Kari at bildet er tatt utenfor allfarvei. For mens man på de mer kjente stedene må gå i kø, finnes det egne, skjermede «paradis» uten andre mennesker.

– Dette er et sånt sted, skriver Kari.

Altapostens fotokonkurranse foregår fram til måndesskiftet august/september. Deretter vil juryen ta for seg bildene og kåre vinneren.