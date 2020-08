– Nussir-prosjektet et nytt tilbakeslag for Kautokeino

nyheter

Anton Dahl reagerer på at frammøtte med en motstemme til hyllesten av Nussir-prosjektet i Kvalsund ikke fikk være til stede under pressekonferansen tirsdag denne uka. Tema var milliardavtalen med det tyske Aurubis som skal kjøpe alt kobberet som Nussir planlegger å produsere i gruven i Kvalsund, for en tiårsperiode med mulighet for forlengelse. Basert på kobberprisen der den ligger i dag er denne kontrakten verdt rundt 10 milliarder norske kroner. På en pressekonferanse tirsdag på Skaidi Hotel kunne Nussir ASA endelig annonsere sin nye kunde.