Alta Ap setter ordfører-posisjonen i spill

nyheter

I Alta har ordfører Monica Nielsen nærmest alene av toppledelsen i Ap stått fram med en tydelig stemme for ta kampen for fødeavdeling og akuttjenester. Nå har Alta Ap kastet Nielsen inn i kampen om andreplassen på Ap-lista til Stortinget, en posisjon som fort kan bli en kampplass ut fra at Ap i Finnmark på målingene er i fritt fall. Dersom Nielsen skulle nå opp og få andreplassen bak Runar Sjåstad er mange av den oppfatning at hun blir nødt til å dempe stemmen i kravet om sykehustjenester,