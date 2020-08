Øker beredskapen og sveiver i gang koronatelefonen: Nå skal 300 altaværinger testes hver uke

nyheter

I forbindelse med ferieavslutningen har det blomstret opp med smitte i enkelte områder sørpå. Det gjør at man også i Alta ser behovet for å brette opp ermene igjen.

Varaordfører Jan Martin Rishaug (Sp) forteller til Altaposten at de har bestemt seg for å gjeninnføre ukentlige møter i kriseledelsen i Alta kommune, med korona som tema.

– Ferien er over, skolene starter og vi ser en liten økning på landsbasis. I Alta ønsker vi å være føre-var, for å hindre at vi får et plutselig utbrudd vi ikke klarer å spore, sier han.

Mer testing

Fra nasjonalt hold er det bestemt at testingen skal øke til omkring 1,5 prosent av innbyggertallet i uka, det tilsvarer i Alta at rundt 300 personer må testes ukentlig.

For å hindre at legevakta ringes ned er koronatelefonen etablert på ny:

– Vi åpner koronatelefonen, fra 8 til 16 hver dag fra i morgen, torsdag. Vi ønsker at alle som har spørsmål i forhold til korona tar kontakt. Hit skal man og ringe om man ønsker å bestille time for testing. Vi kan ikke ha drop-in-testing, da vi ikke ønsker kødannelse. Ønsket er å avlaste legevakta, sier han.

Koronatelefonen i Alta når du på 913 90 344.

I forrige uke ble det bestemt at man ikke lenger trenger å gå om lege for å få teste seg for koronasmitte.

Ringes ned

I anledning at legevakta har merket økt pågang ber Rishaug om at de med letter plager eller små skader tenker seg om en ekstra gang før de kontakter legevakta.

– De har veldig mye å gjøre der nå. Legevakta nedringes av folk med spørsmål og ønske om testing, så vi håper å kunne avlaste legevakta i størst mulig grad, sier han.

Minner om reglene

Rishaug benytter anledningen til å minne på de generelle smittevernreglene; som at man holder sosial avstand, er flink med håndhygiene, hoster/nyser i armhulen og at man holder seg unna folk om man merker symptomer.

– Har man vært på utenlandstur, men også i regioner i Norge som har smitteutbrudd - som Oslo, Viken, Indre Østfold - så håper vi at folk tenker seg om og setter seg i en selvpålagt karantene. I alle fall ikke oppsøk eldre, syke eller personer i risikogruppa. Vi ønsker ikke smitte inn på sykehjemmene, sier Rishaug.

– Så håper vi folk følger med på kommunens hjemmesider og facebooksider, i lokalmedia og nasjonale medier, slik at man er oppdatert på situasjonen og hvilke regler som gjelder.