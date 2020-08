Trafikklys-ordning skal bidra til riktige tiltak når skolene starter opp

nyheter

For å begrense smitte har Troms og Finnmark fylkeskommune satt i gang en rekke tiltak på skolene. Trafikklys med grønt, gult og rødt nivå vil vise hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Dette opplyser fylkeskommunen på sine hjemmesider tffk.no.