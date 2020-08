Rykket ut på melding om ruset mann

nyheter

En politipatrulje ble tirsdag kveld sendt ut til en privatadresse på østsiden av Alta.

– Vi får inn melding om en person som befinner seg på utsiden av en bolig og som oppfattes som ruset. En patrulje er på tur til stedet for å undersøke saken nærmere, opplyser operasjonsleder Torfinn Halvari ved Finnmark politidistrikt til Altaposten.

– Melder opplyste at folk var engstelig, og noe av jobben til politiet er å ivareta folks trygghet, påpeker han.

I en twittermelding sendt ut fra operasjonsleder like etter opplyses det at mannen det ble reagert på var der for å lever tilbake noen angivelig stjelte sparkesykler. Etter å ha sjekket ut saken forlater politiet stedet fremgår det av meldingen.