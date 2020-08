Møtte statsråden med klart krav: Terminalen på Veidnes må på plass

nyheter

Til tross for at Equinor så sent som i desember i fjor bestemte seg for å legge Veidnes-terminalen død har det blitt jobbet politisk for å likevel sikre ilandføring av Johan Castberg-oljen. Et nytt skatteregime har fått forkjemperne til å øyne håp igjen, og innen utgangen av oktober skal et lovforslag som sikrer Veidnes-terminalen legges fram.