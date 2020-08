Her gjør helsepersonell fra Alta seg klare for å hjelpe med smitteutbruddet på «Roald Amundsen»

nyheter

iTromsø: – Da vi fikk situasjonen med Hurtigruten her i Tromsø så var det veldig kaotisk og uoversiktlig. Fra 8. august overtok vi alt ansvaret på skipet og da ble det et veldig stort behov for ressurser. Vi tok derfor kontakt med fylkeslegen og ba dem sende ut en forespørsel om andre kommuner hadde mulighet til å hjelpe til, sier seksjonsleder i hjemmetjenesten, Roar Evjen til iTromsø.