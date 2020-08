Fortsatt fint sommervær: – Men det kommer an på øynene som ser

nyheter

Mens meteorologene varsler fortsatt strålende sommervær i Sør-Norge, må Alta-området regne med litt lavere temperatur fremover.

Gode prognoser

– Men selv om det meldes om litt lavere temperaturer, blir det heller ikke dårlig vær i området, forsikrer Martin Granerud ved Vervarslinga i Nord-Norge.

Meteorologen opplyser at prognosene for uka er gode.

– Men det kommer an på øynene som ser. Prognosene viser temperaturer på rundt 16-17 grader midt på dagen, delvis skyet og perioder med sol kommende uke, sier meteorologen.

En klype salt

Torsdag kveld vil det oppstå en regnfront.

– Torsdag kveld og fredag morgen vil det bli regn, slik det ser ut nå, sier Granerud videre til Altaposten og legger til at for neste uke viser prognosene også for Alta-området strålende sol og dager med temperaturer på 20 grader.

– Men det er såpass lenge til at de prognosene må man foreløpig ta med en klype salt, avslutter han.