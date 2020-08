Dobbel regnbue ga lakseflaks

nyheter

10. august fanget Elisabeth Uglebakken dette blinkskuddet av en dobbel regnbue, under fiskedøgn i Nedre Sierra. Skyggene, som gir bildet en ekstra dimensjon, er av henne, elvevakt Morten Uglebakken og Ole Andre Arnesen.

I båten under regnbuen befinner fisker David Uglebakken (13) og roer Vidar Uglebakken seg. Elisabeth forteller at David fikk laks cirka 30 sekunder etter at bildet ble tatt, idet flua var rett under regnbuen. Laksen hadde skikkelig liv i seg, og slapp så snart regnbuen forsvant. 13-åringen syntes likevel det var stort å temme storlaks på flue for første gang.

Altapostens fotokonkurranse foregår fram til måndesskiftet august/september. Deretter vil juryen ta for seg bildene og kåre vinneren.