Gult farevarsel: – Mye nedbør og styrtregn på Finnmarksvidda

– Sent lørdag ettermiddag og kveld ventes kraftige byger i Nordland og Sør-Troms. Bygene starter i sør og beveger seg nordover i løpet av dagen. Bygeaktiviteten kan vare i tre til fire timer. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt, melder YR.

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt i Tromsø, Sjur Vergeland, forteller at varselet også vil omhandle Finnmarksvidda.

– Bygene vil passere Troms og komme inn på Finnmarksvidda utover natten. Fjordstrøk i Finnmark vil også få en del nedbør, men ikke så mye som på Finnmarksvidda, sier Vergeland.

Nedbøren vil komme inn vestfra i løpet av kvelden og natten, før det brer seg til Øst-Finnmark utover formiddagen i søndag.

Vær forberedt

YR oppfordrer alle til å holde seg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet.

Gult farevarsel betyr at det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Hagl, lyn og torden, og kraftige vindkast. Det kan også bli lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Finnmarksvidda er ikke akkurat et tett bebygget område, men Vergeland ber folk forberede seg på mye nedbør og lavt skydekke.

– Det er nok ikke noe kritisk, men det kommer en del vann og små bekker vil få økt vannføring.

Vergeland regner med at farevarselet er over fra i morgen formiddag.