Nå blir det skjenkestopp etter midnatt

– Fra i morgen blir det forbudt å servere alkohol etter midnatt i hele landet, sa helseminister Bent Høie (H) under regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen fredag.

Regjeringen vil gjøre nye vurderinger av smittesituasjonen i begynnelsen av september, men fra midnatt natt til lørdag blir det skjenkestopp landet rundt. Høie er bekymret etter smittespredning ved flere utesteder her i landet

– Skjenkesteder er steder med høy risiko for smittespredning, noe vi også ha sett internasjonalt. Det er så enkelt at ved bruk av alkohol en stund, så vil de fleste senke guarden litt og det er lettere å glemme seg. Man kan fort komme tett på hverandre, selv om vi her i landet har krav om bordservering. Det er bakgrunnen for at vi gjør den innstrammingen vi gjør nå, sa Høie.

