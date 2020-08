Krever oppreisning til barn av sovjetiske soldater

nyheter

– Det gjentar seg i historien at de som er annerledes og født under andre omstendigheter, ofte blir holdt ansvarlig for ting de selv ikke har ansvar for. Det er selvfølgelig helt feil, sier stortingsrepresentant Marianne Haukland (H) til NRK og får støtte av Runar Sjåstad (Ap) og Geir Adelsten Iversen (Sp).

Haukland viser til at barn av sovjetiske soldater og deres norske mødre verken har fått oppreisning eller en beklagelse fra myndighetene. Det har barn av tyske soldater og deres norske mødre tidligere fått.

Knut Johansen (74) fra Kirkenes var godt voksen da han fikk vite at hans far var en sovjetisk soldat som bidro til frigjøringen av Øst-Finnmark i 1944. Én uke gammel ble han tatt fra sin mor.

– Tyskerbarna fikk erstatning, hvorfor kan ikke vi russerbarn få det? De russiske soldatene kom hit og berget nordmenn. Så russerbarn skulle virkelig hatt det, sier Johansen til kanalen.

I over 20 år har Per Jevne jobbet med å finne fedrene til såkalte «russerbarna». Narviksenteret vet om 40–50 navngitte barn.

– Mange av mødrene til russerungene hadde det like vanskelig som mødrene til tyskerunger, sier han.

