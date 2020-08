nyheter

Under turen Lenea Bye Dahl (7) hadde med mamma Hilde mandag kveld sa syvåringen at hun ønsket at det skulle komme noen dyr hun fikk ta bilde av. Og jaggu fikk hun ikke ønsket sitt oppfylt. For like etter dukket det opp to små revevalper.

Lenea var ikke snauere enn at hun fikk tatt bilde av den ene krabaten. Blikket til revevalpen vitner om at den virkelig lurer på hva syvåringen holder på med. Ifølge mamma Hilde sier syvåringen følgende om møtet med revevalpene: «Ååå. Dem var så søt og nydelig!»