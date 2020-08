Syv fra Alta i karantene etter påvist smitte på hurtigruteskip

nyheter

Fredag kveld ble det kjent at 386 passasjerer fra to seilaser med hurtigruteskipet Roald Amundsen må i karantene etter at fire ansatte er påvist koronasmitte. I tillegg er én passasjer testet positivt av viruset i etterkant. Nå viser det seg at syv av passasjerene var fra Alta.