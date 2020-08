Advarer mot brannfare i terrenget

nyheter

Beredskapsleder Kjell-Erik Thomassen minner om at det er generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark.

– Det er tillatt å fyre bål der det åpenbart ikke kan ta fyr. Eksempelvis ved elva på steiner der det ikke kan brenne uten videre.

Ønsker aktsomhet

Beredskapslederen ønsker at folk opptrer varsomt når de nå skal nyte godværet og grille på bålet.

– Det går mot helg og vi har hatt flere fine dager med mye sol og lite nedbør. Terrenget tørker raskt og brannfaren stiger – vi ønsker at folk er observante til det og ikke tar noen unødvendige sjanser.

Om man absolutt ønsker å fyre bål ber han i tillegg om at man slukker ordentlig etter seg.

– Man bør spesielt passe på engangsgriller. Det skal ikke så mye til før det tar fyr under de. Hvis det er torv under grillen kan det begynne å brenne raskt.

Rykker ofte ut til småbranner

Thomassen forteller at de hver sommer stort sett ukentlig må rykke ut på småbranner som har startet etter at et bål har kommet ut av kontroll.

– Vi har flere ganger tidligere i sommer rykket ut til småbranner, før regnet kom. Det er en ukentlig greie når det blir tørt. Gjerne er det folk som er uforsiktig med bål, så trenger de hjelp med å slukke. På våren er det ofte løv og kvister mange ønsker å brenne – så tar det overhånd rimelig raskt.

Han påpeker at det kan bli innført totalforbud mot å fyre bål hvis tørken fortsetter.

– Med godvær dag for dag øker og sjansen for brann.

Senest i fjor var det full utrykning med alle mannskaper til Opgårdsvannet Tverrelvdalen da terrenget tok fyr. Da ble anslagsvis 2.-3.000 kvadratmeter berørt.

– Brannen i Tverrelvdalen viser hvor raskt det kan ta fyr, selv om jeg ikke på strak arm vet hva som var brannårsaken der, avslutter beredskapslederen.

Yr.no melder om at det ut uken, og hele neste uke foreløpig ikke er meldt noe nedbør. Faren for at det tørker ytterligere i terrenget er derfor absolutt reell.