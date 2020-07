Mistet armen etter arbeidsulykke

nyheter

Altaposten omtalte for to uker siden en arbeidsulykke på Stjernøya, der en ansatt hos Sibelco Nordic AS brukte en vinsj til å trekke en trosse, i forbindelse med fortøying av en båt, da mannen fikk hånda inn i vinsjen. iFinnmark omtalte saken først (krever innlogging).