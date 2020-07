Friluftsliv betydelig kilde til forsøpling

nyheter

Det viser Hold Norge Rents rapport for 2019. Foreningen har siden 2017 drevet med kartlegging av vassdrag og innsjøer, og slått fast at Norge har betydelige forsøplingsproblemer. Resultatene tyder på at områder som er lett tilgjengelig er mer forsøplet, men mindre tilgjengelige områder er ikke helt skånet for forsøpling.