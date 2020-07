nyheter

På tross av koronasituasjonen har den siste uken med Langfjorddagan vært en braksuksess for både arrangører og besøkende. Styreleder i Langfjord Samfunnshus, Randi Emaus, forteller at de ekstra smittevernstiltakene har skapt ekstra mye jobb og hodebry, men at uken virkelig ikke kunne gått bedre.