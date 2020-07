Nå skal det bli tryggere å ferdes langs kysten

nyheter

I 2019 begynte Kystverket arbeidet med å legge om sektorene på cirka 1.900 fyrlykter, skriver NRK.

Sørlandet er første landsdel ut, og til nå er en tredel av jobben gjort.

Omleggingen skjer i forbindelse med at fyrlyktsystemet i landet skal endres fra et særnorsk system til den internasjonale IALA-standarden.

Det innebærer blant annet at seiling i hvit sektor vil gi grønt lys om man kommer for langt til styrbord (høyre), og rødt lys om man kommer for lang til babord (venstre).

– Når arbeidet er ferdig skal man kunne seile trygt ved bruk av navigasjonsinstallasjoner på veien, sier prosjektleder Steinar Hansen i Kystverket.

Han legger til at jobben blant annet går ut på å fjerne gamle lykter og å sette opp lanterner med indirekte belysning. Hensikten med endringene er at det skal bli mer forutsigbart og tryggere å ferdes på sjøen.

Arbeidet er anslått å være ferdig innen utgangen av 2025.

(©NTB)