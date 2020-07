Dette skjedde i natt

nyheter

I Finnmark har det vært smått og stort å foreta seg for politiet denne sommernatta.

Hammerfest kl. 22.34: Politiet fikk inn en melding om en rein som vandrer rundt i en genser, og som har problemer med å gå ordentlig. Politiet kontaktet reineier.

Hammerfest kl. 00.54: Fest avsluttet på privat adresse. Alle gikk hver til sitt.

Alta kl. 01.05: Fest avsluttet på privat adresse. Gitt pålegg om å holde det stille fram til morgen.

Alta kl. 01.08: To gutter under 18 år fikk forenklet forelegg for manglende skilt på moped og ATV. Foresatte kontaktet.

Hammerfest kl. 01.21: 17 år gammel gutt bortvist fra sentrum fram til morgen. Gutten er for ung til å komme seg inn på utested.

Kirkenes kl. 02.02: En 18 år gammel gutt fikk beslaglagt førerkortet etter sladding. Han mistet kontroll på bilen og holdt på å kollidere med motgående bil. Gutten anmeldes for forholdet.

Kirkenes kl. 02.21: Overstadig beruset kvinne i 20-årene bortvist fra sentrum.

Karasjok kl. 02.23: Politiet har avsluttet en fest på privat adresse etter festbråk.

Hammerfest kl. 02.33: Overstadig beruset kvinne i 20-årene satt i arresten etter møte med politiet i sentrum. Skal ha vært kranglete.

Alta kl. 03.08: Mann i 50-årene funnet overstadig beruset bak katedralen. Mannen ble tatt hånd om av politiet og kjørt hjem.

Vadsø kl. 03.14: Kranglete mann i 20-årene bortvist fra sentrum.

Vadsø kl. 03.17: To menn i 20-årene bortvist fra sentrum. Forstyrret ro og orden.

Vadsø kl. 04.31: Fest på privat adresse avsluttet etter klage på høy musikk.

Alta kl. 05.44: To menn i begynnelsen av 20-årene bortvist fra Elvebakken etter å ha vært i klammeri inne på en bensinstasjon.

Bjørnevatn kl. 05.58: Fest avsluttet på privat adresse etter slagsmål mellom flere personer. Hovedsakelig unge menn i 18 til 20-årene. Det ble brukt pepperspray mot to unge menn som ville slåss med politiet.