nyheter

Fredag ettermiddag meldte politiet i Finnmark på Twitter at de rykket ut til Langfjordbotn etter en konfrontasjon mellom to naboer. Etter konfrontasjonen kjørte den ene parten på den andre med bil, som resulterte i at han fikk vondt i kneet. Helsevesenet har vært på stedet.

Politiet undersøker saken.