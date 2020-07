Mintes de som var der, og de som aldri kom hjem

nyheter

Skyene gjorde himmelen grå, og duskregnet dryppet forsiktig ned. Rundt 30 mennesker var samlet ved Steinar Jessens merke i gågata, for å minnes det som skjedde i regjeringskvartalet og på Utøya, 22. juli 2011.

– Vi ble et fattigere samfunn

– Vi er her for alle de som ikke fikk bli med videre i livet. Og vi er her for å støtte opp de verdiene som vårt samfunn er tuftet på, og som ble en viktig del av hvordan vi møtte dagene etter terrorhandlingen, og hverdagene som fulgte, åpnet ordfører Monica Nielsen med under sin tale.

Hun snakket naturligvis om altaværingen Steinar Jessen, som bare ble 16 år gammel, og at vi aldri skal glemme han, eller de 76 andre som ikke fikk bli med videre.

– Norge ble et fattigere samfunn etter 22. juli 2011. Mennesker som hadde livet foran seg, hadde blitt frarøvet framtiden. Igjen sto familier og venner som lever med savnet etter en søster, en bror, en forelder eller en venn. De er alle dypt savnet.

Nielsen minte de frammøtte på at det også var mange som fikk komme hjem, med minner og opplevelser ingen skulle trenge å ha.

– Mange av dem trenger oss, og trenger at samfunnet aldri glemmer. De trenger at vi minnes, og at vi er til stede for dem. Det er viktig å huske på, at selv om de alle ble rammet av den samme terrorhandlingen, er de personlige opplevelsene ulike.

Sterke inntrykk

Leder i Alta AUF, Henrik Kristoffersen, talte om sin første sommerleir på Utøya i 2018. For AUF var det én ting som var sikkert fra første dag, de skulle ta Utøya tilbake igjen.

Under appellen gjenfortalte Kristoffersen de sterke inntrykkene fra kafeen, og hvordan det var å se de 69 navnene risset inn i minnesmerket på øya.

– Jeg forsto endelig tyngden av det hele. 69 navn var gravert på minnesmerket, 69 mennesker som skulle vært med oss i dag, snakket med oss, ledd med oss. Men selv om de ikke er her nå, så er de med oss likevel, i savnet, i minnene og i hjertene.