Pågrep to etter grovt tyveri fra Jysk i Hammerfest

Politiet i Hammerfest har jobbet intensivt med saken som ble meldt inn mandag.

– Vi har gjennomført tekniske undersøkelser og har avhørt flere personer, noe som førte til at to personer i går kveld ble pågrepet, siktet for tyveriet. Dette er to menn i midten av 30- og 40-årene som begge er godt kjent for politiet fra før, opplyser Asgeir Aule, seksjonsleder for forebyggende, politipatrulje og etterforskning

Begge de pågrepne er bosatt i Finnmark. En mann i begynnelsen av 30-årene er i tillegg anmeldt for heleri av deler av godset.

– Det er ulike bedrifter som har blitt frastjålet mye dyrt verktøy og det meste av godset er nå beslaglagt av politiet. Vi jobber videre med identifisering og tilbakelevering, heter det i pressemeldingen fra politiet.

Begge de to siktede er løslatt etter avhør i formiddag. Det er videre gjennomført flere ransakinger på ulike adresser i Hammerfest, der de har beslaglagt ca. 30 gram amfetamin og mindre mengder hasj.