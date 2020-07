Million til vitensenter i Alta og Tromsø

nyheter

Bevilgningen på en million kroner er til Nordnorsk vitensenter, som er lokalisert i Alta og Tromsø. Senteret er ett av ti regionale vitensentre her til lands, med ansvar for Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard spesielt.

Milliontilskuddet fra Troms og Finnmark fylkeskommune går til utvikling av teknologikompetansen blant barn og unge.

– Målet er å gi barn og unge i fylket gode, kreative og skapende undervisningsopplegg ved bruk av, og med fokus på, programmering, teknologi og digitalisering, heter det i begrunnelsen for tilskuddet,

Blant viktige mål er nettverksbygging mellom teknologi-interesserte lærere, arrangere skaperfestivaler for barn og unge i hele Troms og Finnmark fylke, samt utvikle nye skoletilbud tilpasset behovet i regionen.

– På sikt vil dette kunne være et viktig bidrag i arbeidet med å sikre rekruttering til et fagfelt som skal være med på å løse store samfunnsutfordringer og skape bærekraftig næringsutvikling i hele regionen, heter det i begrunnelsen.

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), mener vitensenteret er en viktig aktør for å øke interessen for matematikk, naturvitenskap og teknologi blant fylkets barn og unge.

– Med denne bevilgningen sikrer vi at de har anledning til å sende sine undervisere rundt i hele regionen for å gi barn og unge mestring og inspirasjon på et særs viktig fagfelt, sier Eriksen.