Bil med campingvogn traff syklist

Tirsdag ettermiddag kunne politiet melde om en uheldig episode ved E6 ved Flatvoll i Nord-Troms.

En bil med campingvogn var involvert i en trafikkulykke med syklister. En av syklistene skal være skadet, men oppegående.

Det ble meldt at bilen bare kjørte sidere.. Politi og ambulanse var på vei til stedet. I en oppdatering heter det at syklisten er kjørt til Sonjatun for behandling.

– Det er usikkert om bilisten har merket noe til uhellet, da det var bakre del av vogna som traff syklisten da den skulle legge seg tilbake i sitt eget felt etter forbikjøring av syklisten. Vi tar avhør og søker litt til, heter det oppdateringen fra politiet.