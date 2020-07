nyheter

Tidligere i dag ble det sendt ut gult farevarsel for styrtregn i Finnmark, men ifølge meteorolog Eldbjørg Moxnes slapp Alta unna de verste regnbygene.

– Det verste bygene er over nå, men vi vet ikke hvor mye nedbør det har kommet fordi det er ikke målestasjoner i de områdene som har vært verst utsatt. Slik som det er nå ser det ut som at det er i områdene mellom Lakselv og Tana været har vært verst. Alta unnslapp de verste regnbygene, forteller Moxnes.

Men til tross for at de verste bygene er over, så er det fremdeles forventet nedbør i morgen.

– Det er enda ventet nedbør i morgen i Vest-Finnmark, mens Øst-Finnmark får oppholdsvær og muligens litt sol, avslutter hun.