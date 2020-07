Markerer ni år siden terroren i sentrum

nyheter

Det er i år ni år siden Utøya og regjeringskvartalet ble angrepet. 77 mennesker ble drept, deriblant 16 år gamle Steinar Jessen fra Alta.

Alta kommune opplyser at det vil bli avholdt minnemarkering onsdag 22. juli klokken 14.00 i Alta sentrum. Alle er hjertelig velkomne.

Ordfører Monica Nielsen vil være til stede for å legge ned krans og holde tale. Alta AUFs leder Henrik Kristoffersen vil også holde appell. Han tok over vervet som leder i 2015.

– Når man tar over som leder for et lokallag som er såpass sterkt preget av angrepet, har man en del press på seg. Jeg tror det beste man kan gjøre er å passe på at minnene etter de tapte bevares, og jobbe for å forhindre at det skjer igjen, sier Kristoffersen.

Markeringen skjer ved minnesmerket i gågata, hvor det også vil være ett minutts stillhet.