Valgte bort fagbrev til fordel for militæret

nyheter

Siste halvåret avlærlingtiden til Chris Roar Murberg, fikk han et brev som mange vegrer seg for. Innkalling til seks måneders førstegangstjeneste. Førstegangstjeneste er for mange en skummel tanke, men Chris Roar synes likevel det hørtes spennende ut. Han la seg allerede da et mål om å fullføre førstegangstjenesten så fort han kunne.