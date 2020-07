– Velkommen til konvoi og omvisning

nyheter

– Vi passerer Altneset rundt klokken 10 på lørdag, så det hadde vært hyggelig med en båtparade inn mot Altahavn, sier daglig leder og medeier Gøran Majala.

Den harde kampen

Det er nemlig ikke hverdagskost at en investering på 200 millioner seiler inn Altafjorden, en fiskebåt på nærmere 50 meter, som er oppkalt etter Jens Kristian «JK» Kristoffersen som døde for åtte år siden, bare 43 år gammel.

Realiseringen kom ikke uten kamp. Sønnen Sondre Kristoffersen fikk trøbbel med det polske verftet Poltramp Yard i Swinoujscie, men fikk drømmebåten til Måløy, der den tidligere i sommer ble døpt etter alle kunstens regler. Nå kan Alta fiskeriselskap feire det hele på hjemmebane.

– Fantastisk båt

Det gjør de ved å åpne opp for innbyggerne fra klokken 12 til 16 kommende lørdag.

– Det er en fantastisk båt. Vi er stolte av å vise den fram for innbyggerne, sier Majala, som forteller at de har møtt flagg og stor interesse langs hele kysten fra Måløy.

Etter en bunnpuss i Svolvær og justering av ekoloddet i Tromsø, vil den imponerende fiskebåten seile majestetisk inn fjorden – og legge seg ikke langt unna kongeskipet Norge, som for tiden er i Alta.

Hysefiske

Det betyr ikke at feiringen vil drøye nevneverdig lenge.

– Vi legger avgårde mot fiskefeltene allerede søndag med et mannskap på 12. Begge skiftene vil være med på den første turen, slik at vi kommer i gang, sier Majala, som forteller at hysefiske utenfor Bjørnøya er i vente.

– Vanligvis hadde vi hatt et mannskap på ni, men det er viktig at vi sammen kommer i gang, sier Gøran. En moderne båt har nok av utstyr og teknologi som skal innkjøres på feltet.

Før den tid blir det en hyggelig sjarmøretappe inn Altafjorden lørdagen.

– Folk er invitert ombord fra klokken 12, og de som har mulighet må gjerne være med båtkonvoien som snegler seg rolig inn fjorden, sier Gøran.