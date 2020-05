Verdig og flott feiring av 17. mai i en uvanlig tid

nyheter

Koronakrisen var glemt for en stakket stund på 17. mai. Etter de første snøbygene, kom sola fram og tinte mange sjeler utover dagen. Kafeene fyltes opp i sentrum og stemningen sank inn på en litt tilbakelent måte.

Lang kortesje

Familier hadde pyntet seg på sedvanlig vis og flaggene var fremme. Salutter, kransnedleggelse og verdige feiringer ved den russiske soldats grav og Altagård, ble erstattet av en humørfylt kortesje av amerikanske biler, veteranbiler, vogntog, brannbiler, redningsbiler, motorsykler, traktor og ikke minst unge og glade deltakere i russebiler og UTV og ATV.

Det tok sin tid fra toget av kjøretøyer hadde sneglet seg fra Alta sentrum til Rafsbotn og retur, før det ble en ny sløyfe ut til Talvik. Mange fulgte med fra veiskuldre og gangveien. Et flott innslag, som virkelig satte stemningen på ruta i drøyt to timer.

Varmet innbyggerne

Ikke nok med det, korps, kor og mobile musikere sørget for å spre godfølelsen ulike steder i Alta, fra kor som sang ut mot havet i Tollevika, til de som plutselig og litt uventet for mange dukket opp på hjørnet.

Og folk satte pris på den varme og gode gesten etter en tøff tid. Det blir vanskelig å glemme feieringen av denne nasjonaldagen.

Alta mannskor hører til på 17. mai. Endelig var de på plass, både ved den russiske soldats grav og Altagård. I god form med veltrimmet stemme, leder av Helge Ludvigsen, og ikke minst akkompagnert av like stødige Alta Musikkorps ledet av Per Andersson.

Har formet finnmarkingene

Ordfører Monica Nielsen gratulerte med dagen.

– Vi kjenner på den gode nasjonalfølelsen, konstaterte hun, og tok for seg både frigjøringsjubileet og takknemligheten 75 år etter at freden ble gjenerobret våren 1945. Veteranene ble takket spesielt.

Krigen har satt dype spor.

– De mange sterke historiene har vært med på å forme hvem vi finnmarkinger er, mente Nielsen, før hun la ned krans ved monumentet.

– Ikke ta fred for gitt

Områdesjef og kaptein Stein Isaksen fra HV 17 gjorde det klart at fred ikke kan tas som en selvfølge.

– Vi må aldri ta fred og frihet for gitt, sa Isaksen, glad for at man kan feire en selvstendig nasjon tuftet på demokratiske prinsipper. Helt uten storslagne miliærparader.

Han hyllet både veteraner, sivilister og de som ofret alt for freden.

– Min bestefar Sverre var med på Narvikfronten. Det er en ære for meg å hedre Alta bataljon. Da jeg spurte min bestefar hvordan det gikk på fronten, svarte han bare: Ja, det gikk nu!

De var ikke nødvendigvis snakkesaling, selv om de var villig til å ofre alt for Norge.

– De er våre helter, deres handlinger ruver enda, sa Isaksen, før han la ned krans.

17. mai i Alta oppsummeres i tv-opptaket i samarbeid med Alta kommune, samt egne opptak og dekning av motorparaden.