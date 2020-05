Med Veterankorpset kom sola

nyheter

Lite minnet om nasjonaldag og 17. mai i morgentimene, men det var før Tverrelvdalen Veterankorps gjorde sin entre i boligfeltet Mobakken. Omtrent samtidig startet Tverrelvdalen IL en alternativ feiring med utgangspunkt i trim og konkurranse for de godt trente. For to ulike marsjer/løp, som kan kombineres, gikk startskuddet klokken 10.00. For de litt trege, og de som ikke deltar med tidtakning, er det mulig å starte etter eget ønske, men fortsatt delta om man kommer seg gjennom løypa til klokken 16. Med musikk og stor aktivitet fant også sola ut at det var på tide å gjøre sin entre.