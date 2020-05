nyheter

Senterparti-representant Jørn Suhr sier tirsdagens kommunestyremøte er dobbelt gledelig; først at kommunestyret sa ja det alle tror blir et fantastisk felt med attraktive tomter, men også med muligheter til en tomtepris for forstegangsetablerere. Like glad er han for at det knappe flertallet gjennom vedtaket stiller opp for jordvern og tar presset vekk fra dyrket og dyrkbar mark.