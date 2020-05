Sorrisniva går videre med hotellplan midt i krisen

nyheter

Altaposten har tidligere omtalt hotellplanene til Wisløff-familien i Altadalen, idylliske Sorriniva rett ved elva. Der har de hatt stor suksess med blant annet ishotellet og opplevelsesturisme.

Langsiktig jobb for eventyrlig utvikling Turister fra hele verden finner veien til ishotellet i Sorrisniva. I år er det kjente og kjære eventyr som skaper begeistring.

Ny hotell-gigant lukter på etablering i Alta – Blir stum av beundring over det man får til i Nordlysbyen, sier konsernsjefen.

Som alle andre i reiselivet har de fått en kraftig smell i forbindelse med korona-nedstengningen, men har ifølge Dagens Næringsliv ingen intensjoner om å slakke på tempoet.

Tor Kjetil og Hans Ulrik vil satse 100 millioner på en såkalt lodge ved Altaelva. Den skal ha 24 suiter

Korona-krisen tar de ikke lett på.

– Jeg har jobbet i reiselivet i snart 40 år, og dette er det verste jeg har vært borti. Koronakrisen rammer reiselivet noe kolossalt, sier Wisløff til DN.

– Men vi har ikke annet valg enn å se fremover, sier han. Grunnarbeidene er allerede i gang med det som skal bli

Fikser fiberfart på nettet hele veien til Gargia Tregt nett vil være historie fra sommeren 2020 for 60 beboere og bedrifter.

– Emirates er veldig begeistret for Sorrisniva Tor Kjetil Wisløff håper å selge snø og is til araberne: – For dem er dette svært eksotisk.

Arctic Wilderness Lodge. Det inkluderer ny restaurant, bar, møterom og resepsjon, i tillegg til at de lanserer den gamle drømmen om at gjestene kan ligge i sengen og se nordlyset gjennom takvinduet. Planen er at det skal være ferdig høsten 2021.

Etter det Altaposten erfarer har Wisløff-brødrene lenge hatt en stor privat investor i ryggen. Planen er å finansiere det hele uten offentlig støtte.