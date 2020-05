nyheter

I meldingen fra politiet er det lite informasjon ut over at ulykken skal ha fått den mest tragiske utgangen. Meldingen forteller at ulykken har skjedd på Seiland, og i bratt terreng, en fjellskrent. Gutten skal være i tenårene, har fått en stein over seg og er fastklemt. Politi og brann er på tur til stedet. Statusen er i følge at gutten skal være omkommet.

Vi oppdaterer saken når flere detaljer blir kjent.