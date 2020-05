– Sårende ikke å bli trodd

nyheter

Reineiere i landets største reindistrikt Vest-Finnmark får 21 prosent av sine krav erstattet, mens saueeiere i Trøndelag får erstattet 60 prosent av kravene.

– Det er sårende å ikke bli trodd, sier reineier Mathis Buljo fra Kautokeino til Klassekampen.

Må dokumentere

Det er reineierne som selv må dokumentere overfor Statens naturoppsyn, (SNO) at rovdyr har tatt beitedyrene deres.

– Vi reineiere er opptatt av at vi ikke har råd til å mate statens fredede rovdyr, sier Buljo og legger til at påkjenningen blir enda større når kravet om erstatning for det tapte dyret blir avvist.

I reindriftsåret 2018–2019 søkte reineierne i Norge til sammen erstatning for 50.130 kalver. 26 prosent, 13.354 dyr, ble erstattet. Samme sesong søkte norske saueeiere om erstatning for tap av 27.502 dyr og 53 prosent ble erstattet.

Miljødirektoratet sier de ikke tror mer på saueeiere enn reineiere, skriver seksjonsleder Knut Morten Vangen i Land- og friluftslivsavdelingen i et svar til Klassekampen. Han peker på store forskjeller mellom reindriftsnæring og sauenæring.

Påvirkes av flere forhold

«Reindriften utøves i utmarka hele året, og dermed er det flere andre forhold som påvirker tap som for eksempel mattilgang og kondisjon på reinen, ulykker, klima og lignende», skriver Vangen.

Både rein- og sauebestand varierer i Norge, men det anslås at det er rundt 250.000 rein og omkring en million sauer her i landet.