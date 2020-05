– Et svik mot egne ordførere i Alta og Kristiansund

nyheter

Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson for Frp og sentral i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, er lei av beskyldninger om partipolitisk taktikkeri bak forslagene til Senterpartiet og Frp. Forslaget om permanent fødeavdeling ved Kristiansund sykehus og opprettelse av fødeavdeling og akuttilbud ved Klinikk Alta mener Frp er godt begrunnet i innbyggernes rop om hjelp.

Ap ansvarlig

– Faktum er at Ap stoppet en historisk mulighet for Alta og Kautokeinos innbyggere. Fra den dagen Frp slapp ut av regjering har det for Frp vært høyt prioritert, svært høyt prioritert, å bruke det nye prinsippet om avstand, geografi og vær for til å sikre at utrolig mange innbyggere på Nord-Møre fortsatt skal ha et godt fødetilbud innen forsvarlig avstand. Med å legge ned fødeavdelingen i Kristiansund vil innbyggerne på Nordmøre ha fra en time til fire timer reisevei til fødetilbud, det er ikke forsvarlig, sier Bruun-Gundersen og legger til:

– Ap stoppet historisk mulighet for Alta og Kautokeinos innbyggere. Jeg tror ingen i stortingssalen med hånda på hjertet kan påstå at det er forsvarlig å sende fødende fra 14 til 28 mil for å føde. Fra talerstolen fikk vi høre gripende historie fra 7. mai om en førstegangsfødende ble sendt uten jordmor i privatbil med fødsel i gang. Vær hindret fri ferdsel over fjellovergangen Sennaland, men paret kom seg så vidt til Hammerfest, men da var fødselen godt i gang.

Sp-Toppe kjemper for fødetilbud for Alta og Kautokeino: I løpet av dagen avgjør helsekomiteen om det blir akutt- og fødeavdeling i Alta Frp og Senterpartiet med felles forslag om sykehus i Alta, Ap er i tenkeboksen.

Bruun- Gundersen viser til at tilgjengeligheten til sykehus for fødende og andre akuttpasienter i Alta-regionen har vært sentral i debatten om helsetilbudet. Det har en rekke ganger vært lagt fram dokumentasjon på hvor ofte veien til Hammerfest har vært stengt eller kolonnekjørt. Denne vinteren har veien nærmest vært mer stengt enn åpen. Det ferskeste eksemplet er fra i går, torsdag 14. mai, da snøstormen sørget for at ambulansebilen på vei over fjellovergangen ble stående fast i uværet i flere timer.

Ikke partipolitikk

Bruun-Gundersen forteller at da Arbeiderpartiet nokså overraskende i høst gikk ut med et helt nytt prinsipp for framtidig sykehusstruktur, ble det et handlingsrom som åpnet for å sikre befolkningen i Vest-Finnmark og Nordmøre.

– Derfor var det svært viktig for Frp å nedtone alle ambisjoner om å gjøre dette til noen Frp-sak. Vi forsøkte å finne et flertall gjennom samlede løsninger og hadde ingen absolutte krav utenom at vi måtte gi innbyggerne i Finnmark og Møre trygghet for liv og helse. Det var viktig at at også kommunene i Øst-Finnmark fikk redusert responstid ved alvorlig skade og sykdom. Senterpartiet trodde også på flertall, og sammen fikk vi et flertallsgrunnlag for fast stasjonert ambulansehelikopter i Kirkenes, jetfly på ambulansebasen i Tromsø og oppgradert intensivavdelingen til nivå 2 ved Kirkenes sykehus. Ambulansehelikopteret i Kirkenes vil bety over en time redusert responstid en kommune som Vadsø, for andre uten flyplass enda mer, klargjør Gundersen.

– Men dere fikk ikke Ap med på å sikre fødende i Nord-Møre og Alta-regionen fødeavdeling?

– Vi inviterte Ap til å bli med på noe som ville gitt innbyggerne Alta og Kautokeinos en historisk mulighet for et likeverdig tilbud. For Nord-Møre ville flere parti være med å sikre fødeavdeling ved sykehuset i Kristiansund permanent, men Ap ville ikke. De sikret i stedet regjeringspartiene flertall for å påføre fødende én til fire timer reisevei til fødetilbudet. Det var et svik mot befolkningen både i Vest-Finnmark og Nordmøre. Hva tenker ordførerne i Alta, Kristiansund og andre nordmørekommuner om Arbeiderpartiet?

– Hva vil du si til at Ap sa nei til sine egne i Finnmark og på Møre, men ja til sin egen nestleder Skjæran i Rana-regionen?

– Ja, hva skal man tenke om sånt? Det er vel godt dokumentert at Rana-regionen har fått spesialbehandling av Ap. Likebehandling er det i alle fall ikke, uten at vi har fått noe svar på hvorfor Ap svikter befolkningen, i stor grad sine egne velgere. Hva må Ap-ordførere, som har stått på for å gi innbyggerne trygghet for liv og helse, og som har gitt innbyggerne tro og håp, tenke når partiet nærmest uten debatt særbehandler Rana-regionen på bekostning av folk i Vest-Finnmark og Nordmøre?

Frp på Stortinget: Foreslår akutt- og fødeavdeling i Alta – Dersom Ap vil gi befolkningen i Finnmark et godt og likeverdig helsetilbud har de muligheten, og samtidig påføre regjeringen et nederlag.

– Sammenligner man reisevei til sykehus for kommunene på Nordmøre med Rana-regionen tror jeg ingen vil være uenig i at øyer, ferger og avstand gir betydelig lengre responstid på Nordmøre. For Alta og Kautokeino med 14 til 28 mil, og en fjellovergang som senest torsdag var stengt, blir komplett uforståelig at Ap hevder at pasientene har et trygt og likeverdig tilbud, klargjør Bruun-Gundersen.

Endelig avgjort?

Torsdag ble det klart at Ap stemte med regjeringspartiene, og at det dermed ikke blir flere muligheter for å sikre fødeavdeling og akuttilbud i Alta i denne stortingsperioden.

Debatten i saken «Nasjonal helse- og sykehusplan» ble unnagjort tirsdag, men voteringen skjedde torsdag rundt klokken 12. Fellesforslaget til Frp og Senterpartiet om å etablere fødeavdeling og akuttilbud ved Klinikk Alta fikk kun stemmene til partiene bak forslaget, samt at MDG stemte for.