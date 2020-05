Vil vite hvordan du feirer 17. mai

nyheter

I år blir det en annerledes nasjonaldag. Det blir ikke 17. mai-tog eller samlinger ved skoler og grendehus slik tradisjonen er. Folk utfordres til å markere dagen på nye og oppfinnsomme måter. Dette vil norske museer høre mer om.

– Nå inviterer museene folk til å dokumentere sin 17. mai – både hvordan dagen vanligvis har vært og hvordan den ble i dette uvanlige året. Bidragene vil gi et verdifullt tidsbilde – et reservoar av fortellinger bevart i museenes samlinger, skriver Kristin Nicolaisen på Alta museum.

Digital innsamling

Kampanjen er et samarbeid mellom museer over hele landet. 17. mai arter seg ulikt fra sted til sted og fra person til person. De enkelte museene vil gi innsamlingen lokal tilknytning, spre informasjon og formidle via nettsider og sosiale medier.

Museet opplyser at innsamlingen skjer gjennom portalen minner.no. Her kan alle som ønsker, dele fortellinger, fotografier eller film. Den som deltar kan velge om bidraget skal publiseres på nettstedet, slik at alle kan se det, eller være bare for forskning.

– Vi håper at barn, voksne og eldre kan hjelpe hverandre, slik at de som vil være med får deltatt. Alle fortellinger er verdifulle!

Innsamlingen foregår på denne nettadressen: https://minner.no/tema/17mai2020