Velkommen til 15. mai 2020

nyheter

Riktignok var det to sympatiske plussgrader i gågata i Alta, men et snøteppe hadde lagt seg over Alta sentrum kvelden før.

Ikke nok med det; Både Kvænangsfjellet, Sennalandet og Hatter var stengt fredag morgen. Alle disse sentrale ferdselsårene på E6 ble stengt torsdag kveld eller natt til fredag, inntil videre.

– Det blir gjort en ny vurdering for Kvænangsfjellet klokken 09 fredag, opplyser Statens vegvesen.

Ikke uventet er strekningen Snefjord-Havøysund stengt og på Magerøya er det akkurat stengt inn mot både Skarsvåg, Gjesvær og Nordkapp.

Lengre øst er det også stengt mellom Børselv og Kunes, samt Ifjordfjellet.